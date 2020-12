Firma Weinig wird Opfer eines Cyber-Angriffs

Tauberbischofsheim.Die Firma Michael Weinig AG ist am Wochenende Opfer einer „organisierten Cyber-Attacke“ geworden. Dies bestätigte Andre Engert, Pressesprecher des weltweit größten Herstellers von Maschinen und Systemen in der Massivholzverarbeitung. „Es wurden unverzüglich die notwendigen Schritte eingeleitet und mit schnellen, zielorientierten Maßnahmen dem Angriff entgegengewirkt.“ Nicht betroffen von der Attacke seien die Standorte in Großbritannien, Australien und Asien. Mit Hochdruck werde von den Mitarbeitern aus der IT-Abteilung daran gearbeitet, einen Normalbetrieb wiederherzustellen. Die Kripo Tauberbischofsheim hat Ermittlungen aufgenommen. / ktm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020