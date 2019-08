Firmen loben DHBW

Bad Mergentheim.Als ein „unverzichtbarer Partner“ wird die Duale Hochschule (DHBW) Mosbach-Bad Mergentheim von den Unternehmen der Region eingestuft. Weitere (Master-)Studiengänge stehen weit oben auf der Wunschliste.

Die Aussagen sind unmissverständlich und gehen alle in die gleiche Richtung: Die Partnerfirmen der DHBW mit ihren Standorten in Mosbach und Bad Mergentheim sind in höchstem Maße überzeugt von der überaus lohnenden Zusammenarbeit. Das bestätigt eine kleine Umfrage der DHBW in Absprache mit unserer Zeitung. Höchst erfreut zeigt sich Campus-Leiter Professor Dr. Seon-Su Kim über die vielen positiven Rückmeldungen aus der Umfrage. Die DHBW Mosbach-Bad Mergentheim kooperiert mit über 900 Partnerfirmen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019