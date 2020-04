Fischmarkt in Fukushima

Tokio.Neun Jahre nach dem Super-Gau von Fukushima hat ein Fischmarkt in der Nähe des japanischen Atomkraftwerks wieder geöffnet. Rund 100 Menschen waren bei der ersten Auktion im Hafen von Ukedo dabei, wie ein Mitarbeiter der Stadt Namie am Mittwoch sagte. Die Wiedereröffnung sei ein Signal für die Erholung der Region. Der Fang sei gut gewesen. Nach einem Test auf radioaktive Strahlung sei die Ware an örtliche Supermärkte geliefert worden.

Der Hafen liegt nur sieben Kilometer vom Kraftwerk Fukushima Daiichi entfernt. Dort kam es am 11. März 2011 infolge eines gewaltigen Tsunamis zum Super-Gau. Es war die schlimmste Atomkatastrophe seit Tschernobyl 1986. Nur noch sieben Prozent der ursprünglich 17 000 Menschen leben heute wieder in Naie. dpa

