Fit gemacht für veränderte Klimabedingungen

Klimaexperten gehen davon aus, dass die vergangenen Hitzesommer nicht die Ausnahme bleibt. Auch im Garten ist der Klimawandel angekommen.

Diplom-Ingenieur Jürgen Mayer, Baumschule Mayer in Elpersheim und Diplom-Ingenieur Andreas Adelsberger, Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim geben Tipps, wie Gartenbesitzer ihren Garten klimafester machen können.

Wer mit offenen Augen durch Wald und Flur geht, wird es nicht leugnen: Das Klima verändert sich. Extreme Hitze und Trockenheit, wie man sie bisher auch im regenarmen Taubertal nicht gekannt hat, kaum Niederschläge im Frühjahr, der Hauptwachstumszeit, trocken-heiße Sommer, ein langer milder Herbst und schneearme Winter. Jürgen Mayer orientiert sich an Messungen der Wetterstation Bad Mergentheim-Neunkirchen: „Danach hält Bad Mergentheim mit Freiburg und Karlsruhe den Hitzerekord in Baden-Württemberg (40,2 Grad, gemessen 7. August 2015) und ist immer wieder unter den „Top 10“ in Deutschland“.

Gewinner und Verlierer

Die Gartenpflanzen müssen einiges aushalten. „Flachwurzelnde Nadelgehölze wie Fichte und Thuja, feuchtigkeitsliebende Pflanzen wie Farne, Schattenstauden und Rhododendren sowie Pflanzen mit hohem Wasserbedarf wie Hortensien und Staudenphlox sind eindeutig die Verlierer der Klimaveränderung“, erklärt Jürgen Mayer. Leider fielen darunter auch viele edle Ziergehölze, beispielsweise die Zaubernuss, die Magnolie und der japanische Ahorn.

Gute Überlebenschancen im Hausgarten hätten dagegen trockentolerante Gehölze. „Französischer Ahorn, Europäische Hopfenbuche, Speierling und Elsbeere sind Bäume für den größeren Garten – Judasbaum, Apfeldorn, Eisenholzbaum, Zierapfel und Weidenblättrige Birne passen auch in den kleineren Garten. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind unkompliziert und anpassungsfähig“, versichert Jürgen Mayer. „Sträuchern wie Berberitze, Blasenstrauch, Perückenstrauch, Abelie und Felsenbirne sowie dem Wechselblättrigen Sommerflieder und dem Wolligen Schneeballen bereiten die veränderten Klimabedingungen kaum Probleme.“

Wer es lieber nadelig mag, solle der Zeder, dem Wachholder mit seinen vielfältigen Wuchsformen oder verschiedenen Kiefernarten wie der Schlangenhautkiefer, die es auch in Zwergform gibt, den Vorzug geben. Verlockend sei die Idee, mit Gewächsen aus wärmeren Klimazonen mediterranen Flair in den Garten zu zaubern. „Da unsere Winter milder werden, können zunehmend frostempfindliche Gehölze kultiviert werden. Doch mit Rückschlägen muss man rechnen, denn viele der schönen ,Südländer’ kommen mit Kälteeinbrüchen nicht zurecht“, schränkt Jürgen Mayer ein.

Strategien gegen Trockenheit

Gießen nur wenn nötig, dann aber richtig. „Besser ist es, einmal durchdringend zu wässern, als jeden Tag zu ,tröpfeln’“, rät Jürgen Mayer. „Nicht in der Hitze des Tages gießen, sondern die Morgen- oder Abendstunden nutzen.“ Das Sammeln von Regenwasser in Zisterne, Tank oder dem „guten alten Regenfass“ spare Wasserkosten. Wer keine Gießkannen schleppen möchte, sollte über die Installation einer Bewässerungsanlage nachdenken, beispielsweise eines druckkompensierenden Tropfschlauches. Das Bedecken des Bodens mit einer Schicht Mulch aus Rinde oder Rasenschnitt schütze den Boden vor Austrocknung. Das Einarbeiten von Humus (zum Beispiel in Form von Kompost) erhöhe die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens.

„Wer einen Garten neu anlegt, sollte auf ein welliges Bodenprofil achten, sofern es das Gelände zulässt. Hügel leiten das Wasser in die Senken, wo es sich sammeln und langsam versickern kann. Hier lassen sich Pflanzen mit etwas höherem Wasserbedarf setzen. Hecken schützen zusätzlich vor austrocknenden Winden“, lautet der fachmännische Rat.

„Zähe Brüder“

Sonnenhungrige, trockenverträgliche Stauden hält Andreas Adelsberger für ein erfolgversprechendes Konzept gegen Wassermangel. Zum Schutz vor Hitze und Trockenheit haben die „zähen Brüder“, wie der Staudenliebhaber sie anerkennend nennt, ihr eigenes ausgeklügeltes „Bewässerungssystem“ entwickelt.

„Fetthenne, Dachwurz und Mauerpfeffer speichern Wasser in ihren dickfleischigen Blättern. Riesenlauch und Bart-Iris bilden ausgeprägte Speicherorgane – Rhizome, Zwiebeln oder Knollen. Mit ihren metertief reichenden Wurzeln erschließen Wolfsmilchgewächse sowie der heimische Natternkopf Wasser aus tiefen Bodenschichten, wogegen sich der Blauschwingel mit wachsartigem Blattüberzug vor dem Austrocknen schützt“, erklärt der Fachmann die pfiffigen Tricks der Trockenkünstler. „Die feinen, nadelförmigen Blätter der Polster-Silberraute und des Heiligenkrauts reduzieren die Verdunstung ebenso wie die dichte, flauschige Behaarung des Wollziests. Typisch für „Sonnenanbeter“ ist die silbrig-graue Blattfärbung, die Sonnenstrahlen weit besser reflektiert als dunkles Blattgrün.“

Die harten Blätter der schmucken Edeldistel besäßen zusätzlich schützende Zellschichten. Zweijährige Trockenkünstler wie die Königskerze und kurzlebige Stauden wie die Färberkamille sicherten ihren Fortbestand durch reichliche Selbstaussaat. „Sie alle sind Sonnenkinder. So gelassen sie mit Hitze und Trockenheit umgehen, so empfindlich reagieren sie auf Staunässe.“

Ratschläge, wie man ein Trockenbeet anlegt, erhält der Hobby-Gärtner auf der Homepage der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau Veitshöchheim.

Ein Extra-Tipp vom Fachmann: Unter den „Veitshöchheimer Staudenmischungen“ ein „Mischungsrezept“ besorgen und von einer Gärtnerei die für den jeweiligen Standort passenden Stauden zusammenstellen lassen.

Wilde Schönheiten

„Heimische Stauden sollten unbedingt in die Planung jeden Staudenbeetes miteinbezogen werden“, raten beide Experten. Einige seien perfekt an warme und trockene Standorte ihrer natürlichen Umgebung angepasst und böten einer Vielzahl von Insekten Nahrung und Lebensraum.

Andreas Adelsberger stellt einige „Trockenkünstler“ aus dem unübersehbar großen Reich der Stauden vor: „Die Gelbhaar-Aster mit ihrem filigranen Blattwerk und ihren doldenartigen Blüten beispielsweise ist ein echtes Schmuckstück im Staudengarten wie auch die violett blühende attraktive Kalkaster. Mit zartem Duft und leuchtendem Purpurrot zieht die Kartäusernelke nicht nur die Aufmerksamkeit vieler Schmetterlinge auf sich.“

Ergänzen ließe sich die heimische Flora durch spätblühende Stauden und Halbsträucher aus Steppe und Prärie anderer Regionen. So schmücke die aus Zentralasien stammende Blauraute mit ihren strahlend blauen Blüten den Garten bis in den Herbst hinein.

Die schlanken blau-violetten oder weißen Blütenkerzen des Steppensalbeis harmonieren aufs Schönste mit Wildrosen, die so manche ihrer gezüchteten Kolleginnen nicht nur mit Robustheit, sondern auch mit einem Überschwang an Duft und Blüten und ihrem natürlichen Charme übertrumpfen. Im Herbst zieren die ‚schönen Wilden’ den Garten mit leuchtenden orangen und roten Hagebutten, die von überwinternden Vögeln als Futterquelle hochgeschätzt sind“, ergänzt der Experte.

Das Wetter lässt sich nicht ändern. „Akzeptiere, dass du dich nach dem Wetter zu richten hast“, lautet eine indianische Weisheit. Den Standort an die Pflanzen anpassen, ist mühsam und wenig effektiv. „Erfolgversprechender ist es, die Auswahl der Pflanzen auf den Standort abzustimmen“, empfiehlt Andreas Adelsberger. „Je besser die Pflanzen zum Standort passen, desto geringer der Pflegeaufwand und desto höher ist ihre Lebenserwartung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.05.2020