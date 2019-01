Fitness, Wellness und die EINS in der Region

Schwetzingen.Als Mensch wächst man vom Baby zum Kleinkind, eine lange Zeit später wird man Teenie, dann junger Erwachsener… Mit 40 Jahren steckt man mitten im Leben, hat schöne Zeiten hinter sich und auch vor sich. Oft sind Strukturen und Wege eingeschlagen worden, die nur schwer zu ändern sind. In Schwetzingen feierte letztes Jahr Pfitzenmeier sein 40-jähriges Bestehen. Die Nummer eins in Sachen Wellness, Fitness und Gesundheit weit über die Stadtgrenzen von Schwetzingen hinaus, ist erfolgreich, erfahren – und innovativ. Vom Klammern an alte Gegebenheiten merkt man wenig. Im Gegenteil: Pfitzenmeier ist immer auf der Suche nach neuen Trends und Innovationen und hat auch den Mut, diese umzusetzen.

Im Schwetzinger Premium Plus Resort hat Pfitzenmeier zum Beispiel genau diese Einstellung gerade erst mehrfach unter Beweis gestellt. Im Jubiläumsjahr wurde beispielsweise eine große Infrarot-Sauna installiert. Bei dieser treffen die Strahlen auf den Körper und werden erst im Körper zu Wärme, während der Raum kalt ist. Man fängt also in einer kühlen Umgebung an intensiv zu schwitzen. Dadurch wird der Stoffwechsel angeregt und das Immunsystem gestärkt.

Ein weiteres Highlight war 2018 der Power Garden. Dort dreht sich im Freien alles um Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit – auf 600 Quadratmetern. Der Funs C Training Tower ist dabei das Herz des Power Garden. Von Battle-Ropes, TRX-Bändern und einer Sprossenwand bis zu Stangen für Liegestütz in sämtlichen Höhen und Neigungspositionen bietet der Tower alles, was das Fitness-Herz begehrt. Solch ein Außenbereich ist in der Pfitzenmeier-Gruppe aktuell einmalig.

Stillstand bedeutet Rückschritt

Viele derzeit laufende Projekte beweisen einmal mehr, dass man bestrebt ist, weiterhin Ausrufezeichen zu setzen, statt sich auf dem Geleisteten auszuruhen. Damit das Schwetzinger Unternehmen weiterhin in der Region die Nummer eins bleibt, wenn es um Wellness, Fitness und Gesundheit geht, gilt es, sich stetig weiterzuentwickeln.

In Speyer und Neustadt an der Weinstraße werden die beiden Premium Resorts um ein AquaDome erweitert. Die Bauarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren und die ergänzten Trainingsmöglichkeiten im Wasser stehen in Kürze den Mitgliedern und Kunden zur Verfügung. Training im Wasser fördert die Gesundheit, nicht nur indem es die Gelenke schont. Während man gefühlt dahintreibt, übt das Wasser dennoch einen großen Druck auf den eigenen Körper aus und drückt die Blutgefäße an der Hautoberfläche zusammen, was im Endeffekt wiederum das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringt und den Herzmuskel trainiert. Im AquaDome finden tägliche vielseitige Aqua Fitness Kurse statt und ein großzügiges Schwimmbecken lädt zum freien Schwimmen ein. Interessierte können sich jetzt noch in den beiden Clubs eine von den letzten Mitgliedschaften zu Alt-Konditionen sichern.

Auch bei Pfitzenmeier in Mannheim Neuostheim am Flughafen bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen, denn dort wird der Premium Club zu einem Premium Plus Resort umgebaut. Da den Mitgliedern nach dem Umbau mehr als die doppelte Fläche für das Fitness und Wellness Angebot auf höchstem Niveau zur Verfügung steht und auch das bisherige Gebäude entkernt wird, kommt das ganze Projekt einem Neubau gleich.

Mannheim erwartet Pfitzenmeier Qualität vom Feinsten. Die Highlights sind der hochkarätige Wellnessbereich mit Solebecken, top moderne und innovative Trainingsfläche mit integrierter Power Area, speziell konzipierte Kursräume wie zum Beispiel die Aura Yogalounge oder die Indoor Cycling Area. Dort entsteht auch der bisher größte AquaDome von Pfitzenmeier mit einer Vielzahl von Aqua Fitness Kursen und der Möglichkeit zum freien Schwimmen. red/pr

