Fliegende Späne

Bad Mergentheim.Der Wildpark Bad Mergentheim stand am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen der Kettensäge. 14 Finalisten maßen sich im Kampf um den Titel. Am Ende war dar alte auch der neue Deutsche Meister.

Benzingeruch liegt in der Luft und die aufheulenden Kettensägenmotoren sorgen für Rennatmosphäre. Wer die 14 Teilnehmer des Finales der Deutschen „Speedcarving“-Meisterschaft beobachtet, der sieht, dass das Schnellsägen alles andere als ein Kleinholz-Wettbewerb ist. Das Reglement ist einfach: Am Samstag und am Sonntag gibt es jeweils zwei Durchgänge; die Schnellsäger müssen dann in 30, 75, 45 und 60 Minuten ihr Werk vollenden. hp

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.09.2019