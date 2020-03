Fliegerbombeentschärft

Würzburg.Aufgrund des Fundes einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Zellerau (unweit der Feuerwehrschule in der Weißenburgstraße) wurden am Freitag aus Sicherheitsgründen während der Entschärfung rund 2000 Zellerauer Bürger evakuiert. Am Samstag wurde um 4 Uhr Entwarnung gegeben: Der Kampfmittelräumdienst hatte die Bombe entschärft.

Am Freitagabend wurden die Anwohner in verschiedenen Straßenzügen in der Zellerau aufgefordert, ihre Wohnungen und den Sicherheitsradius zu verlassen. Es wurden Sammelorte außerhalb des Sicherheitsradius eingerichtet. Dort konnten sich diejenigen versammeln, die keine andere private Anlaufstelle hatten. Personen, die ihre Wohnungen nicht aus eigener Kraft verlassen konnten, wurde von unterschiedlichen Einsatzdiensten Hilfe geleistet.

