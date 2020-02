Flo Mega und ABBA Review

Es wächst und gedeiht, das Programm für den mit Konzerten gespickten Weinheimer Kultursommer. Die Konzertagentur Demi Promotion hat nun zwei weitere Veranstaltungen angekündigt: Flo Mega bringt seine musikalische Mischung aus Hip-Hop, Soul und Funk am Freitag, 10. Juli, 20 Uhr, in den Schlosshof. Songs der legendären schwedischen Popband ABBA gibt es am Samstag, 1. August, 20 Uhr, wenn ABBA Review auf der Bühne stehen.

Der Bremer Künstler Flo Mega ist auf natürliche Art und Weise eigensinnig, mit kräftigen Muskeln im Gehör, der Stimme und in den Fingerspitzen. Denn auch, wenn es nach den letzten LPs ruhig um den Sänger geworden schien, blieb Flo Mega umtriebig und machte über die Jahre eben das, was einer wie er tut: Musik. So kehrte er im Jahr 2016 zurück zu seinen musikalischen Wurzeln, veröffentlichte eine EP mit Reggae-Coversongs von Herbert Grönemeyer, mit der Platte „Kultimulti“ zeigte er sein Raptalent und positionierte sich gesellschaftspolitisch. Nach Weinheim bringt er sein aktuelles Album „Bäms!“ mit.

Schwedischer Welterfolg

Plateau-Schuhe und schrille Kostüme waren das Markenzeichen von ABBA. Auch nach dem 40. Jubiläum des „Waterloo“-Erfolgs, begeistert diese Musik immer noch das Publikum. ABBA Review bringt die Welthits der vier Schweden in einer energiegeladenen Show wieder live auf die Bühne, schreibt der Veranstalter. Ein Konzert mit der Truppe ist ein Rückblick auf die musikalischen Meilensteine der Weltkarriere des schwedischen Quartetts.

ABBA Review legt dabei ganz besonderen Wert auf Authentizität: Die Choreografien jedes Songs und die Kostüme sind detailgetreu dem Original nachempfunden, die Ähnlichkeit der Sängerinnen, sowohl stimmlich als auch optisch, überzeugt. Dadurch ist es mehr als nur ein Konzert, es ist eine Revue, bei der auch die Geschichte des Originals weitergegeben wird. wn

Info: Tickets online unter www.wnoz.reservix.de

