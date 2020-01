Fluch und Segen des Online-Shoppings

REGION.Mittlerweile können fast alle Produkte im Internet bequem nach Hause bestellt werden. Das Angebot reicht von technischen Geräten über Kleidung aller Couleur bis hin zu Dingen des täglichen Gebrauchs oder jenen, die eigentlich niemand braucht. Im Grunde gibt es nichts, das es nicht gibt. Die Vorteile des stetig wachsenden Online-Shoppings sind vielfältig.

Es gibt weder eine Ladenschließzeit noch eine menschgewordene Schlange, in die man sich mit ungewisser Wartezeit einreihen muss. Zudem ist die Auswahl der Artikel schier endlos. Die Bezahlung ist mit wenigen Klicks getätigt und lediglich einige oder sogar nur einen Tag später sind das ersehnte Kleid, das neue, leichter transportierbare E-Book oder die mit Lammwolle gefütterten Winterstiefel da. Gefällt einem das Gekaufte doch nicht, wird es einfach wieder zurückgesandt. Wie so oft, ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Was zunächst großartig klingt, hat mehr als nur einen Nachteil.

Die Abfalltonnen sind zu klein

Zum einen wird das Klima aufgrund der zusätzlichen Transportwege unnötig belastet. Zudem entsteht eine Unmenge an Verpackungsmüll, durch den es dann hier und dort heißt, dass Papier- und Plastiktonne zu klein seien. Ein Umstand, der sich durch den direkten Kauf vor Ort leicht verhindern ließe. Zwar werden die Waren auch im lokalen Handel verpackt, eine Unmenge an Füllmaterialien, die das Bestellte schützen sollen, gibt es aber ausschließlich in Online-Geschäften.

Auch wer nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt oder ihn zumindest nicht mit einem erhöhten CO2-Ausstoß in Verbindung bringt, sollte sich beim Online-Shopping aus anderen Gründen zurücknehmen.

Verebbt der Konsum bereits an der Wohnungstür, weil einen nichts zum Übertreten der Schwelle zwingt, kann dies schwere Folgen haben. Regional Produziertes bleibt auf der Strecke beziehungsweise im Laden liegen. Die schlimmste Folge ist eine Verödung der Innenstädte oder zumindest eine zunehmend kleiner werdende Produktvielfalt. Und wer will das schon?

Prägen doch gerade kleinere und mittelständische Unternehmen das städtische Bild der Region. Der Verzicht oder die Minderung der Online-Kauf-Aktivitäten im Sinne der Nachhaltigkeit sollte natürlich nicht zur Folge haben, zu einem entspannten Shopping-Wochenende mit dem Auto zu fahren – der klischeebehaftete SUV-Fahrer auf dem Weg zum Biomarkt miteingenommen.

Der Weg zur Ware kann viel bodenständiger beschritten werden. Letztlich bietet doch nur ein Shopping-Tag zu Fuß die Möglichkeit, die Innenstädte der Region zu erkunden und sich einen authentischen Eindruck von dem zu machen, was man kaufen möchte. Entdecken, fühlen, riechen, anprobieren. Ein Kauferlebnis kann alle Sinne fordern und fördern. Sind diese überfordert, beraten Verkäufer gern, und das ganz kostenfrei. Das gibt es nur offline. Beim Kauf einer Brille etwa ist das vorherige Aufsetzen des neuen Gestells eigentlich unausweichlich. Passt es zu Augenfarbe und Gesichtsform? Ist es zu eng oder gar zu weit.

Das lässt sich nur vor Ort bei einem kompetenten Verkäufer klären, der gelegentlich eben doch einen noch besseren Blick auf die Passfähigkeit der Gläser hat als man selbst. Gerade diese soziale Komponente ist ein oft unterschätzter Vorteil des lokalen Shoppings.

Die eigene Region unterstützen

Nur beim Kauf im „Geschäft um die Ecke“ kann man mit Verwandten, Freunden oder Verkäufern in Kontakt treten. Zwischendrin gibt es einen kleine Café oder einen Snack, der einem neue Kräfte verleiht. Verteufelt werden sollte der Onlinehandel natürlich nicht. Gerade jungen Start-ups bietet die umfassende Präsenz im Netz einen leichten Einstieg in das Geschäftsleben. Der verursachte Müll ist jedoch nicht von der Hand zu weisen.

Mehr als 200 Millionen Paket-Retouren im Jahr führen zu einem enormen Transport- und Verpackungsaufwand. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, wären gezielte Bestellungen, also das Ordern von Dingen, die man ganz sicher behält. Noch besser wäre die Entscheidung für einen Shopping-Trip in der Heimatstadt. Zu Fuß, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln kann man so passiv zum Umweltschutz beitragen und die Kaufkraft der Region unterstützen.

Wer bei der nächsten Gelegenheit mit ein paar Klicks zu seinem scheinbar gewünschten Produkt gelangt, sollte einfach an den letzten Shopping-Trip denken. Das war ein schöner Tag, nicht? chh

