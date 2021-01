Flügel für den Heil-Prozess

Weikersheim.Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg unterstützen aus Schloss Weikersheim auch in diesem Jahr die Aktion „Herzkissen“ – in einer coronakonformen Variante. Freiwillige Helferinnen und natürlich auch Helfer erhalten gepackte Nähsets, mit denen sie die herzförmigen Kissen zuhause nähen können. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Herzkissenaktion in der ‚to go’-Variante umsetzen können“, erklärt Monika Menth, Leiterin der Schlossverwaltung Weikersheim. „Der Krebs macht ja nicht vor Corona halt.“ Für Frauen, die von Brustkrebs betroffen sind, sind die selbstgenähten Kissen eine große Hilfe: Sie bringen Trost und Zuversicht, und dienen gleichzeitig als therapeutisches Hilfsmittel – sie haben eine schmerzlindernde Wirkung.

