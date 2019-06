Flüssiges, Luft und Navi prüfen

Berlin.Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte vorab die Füllstände von Öl, Kühlflüssigkeit und Scheibenwischwasser überprüfen. Auch eine Dose Motoröl als Reserve dabei zu haben sei sinnvoll, erläutert der Verband der TÜV (VdTÜV). Bei den Reifen ist es wichtig, den Luftdruck entsprechend der Insassenzahl und der höheren Ladung zu erhöhen. Diese Angabe finden Autofahrer auf einem Etikett in der Tankklappe oder auf einem Aufkleber an der B-Säule. Reserverad und Notrad sollten dabei nicht vergessen werden. Bei den Reifen darf das gesetzliche Mindestprofil von 1,6 Millimetern nicht unterschritten werden.

Wer sein Navi benutzen will, lädt vor dem Losfahren nicht nur alle Updates, sondern bei Bedarf auch die Karten der benötigten Länder herunter – dann lassen sie sich offline nutzen. Denn zwar fallen seit 2017 im EU-Ausland keine Gebühren mehr fürs Roaming an, so dass Reisende ohne Extrakosten surfen können. Doch nicht bei jedem Nutzer stehe im Ausland dasselbe Datenvolumen parat wie im Inland.

