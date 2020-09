FN heute mit Beilage „Volltreffer“

Die Amateurfußballer im Bezirk Hohenlohe sind bereits am vergangenen Wochenende in die neue Punktspiel-Saison gestartet. Die Fußballkreise Tauberbischofsheim und Buchen beginnen nun eine Woche später. Aus diesem Anlass liegt der heutigen Ausgabe der Fränkischen Nachrichten die traditionelle Fußball-Beilage „Volltreffer“ bei.

Damit feiern wir in diesem Jahr ein kleines Jubiläum, denn sie erscheint zum 25. Mal. Am 20. August 1996 hat es als Vorschau auf die neue Saison zum ersten Mal „Fußball in der Region“ gegeben – und seitdem ist diese Beilage jedes Jahr aufs Neue erschienen, ohne Unterbrechung.

Erstmals gibt es den „Volltreffer“ in diesem Jahr in einer „Gesamtausgabe“. Das hat den Vorteil, dass die Fußballer in Baden auch erfahren, was in Württemberg los ist – und umgekehrt natürlich ebenso.

Wie immer versorgen wir unsere Leser mit den wichtigsten Basis-Informationen vor Beginn der neuen Saison. Sämtliche Spielerkader aller Mannschaften in der Region bis „runter“ in die Kreisklasse C Tauberbischofsheim, sind enthalten, einschließlich aller Neuzugänge und Abgänge.

Auch erfährt man, welchen Mannschaften im Titelrennen der jeweiligen Ligen die größten Chancen eingeräumt werden. Bild: FN

