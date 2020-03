Footballstar besucht alte Heimat

Rothenburg.Von der Tauber aus hatte Mark Nzeocha bei den „Franken Knights“ seine Spieler-Karriere gestartet und wurde zum dritten Deutschen überhaupt, der im „Super Bowl“ stand. Vom Finale in der amerikanischen Profi-Football-Liga aus den USA, wo er inzwischen in Texas lebt, ging es jetzt zum Ausspannen in die fränkische Heimat – in Rothenburg gab es am Wochenende sogar einen Empfang im Rathaus mit Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.

Der sympathische dreißigjährige Footballer war schon beim Betreten des Rathauses umringt von seinen meist jugendlichen Fans, die alle Foto und Autogramm erhaschen wollten, was der leutselige Sportler gerne erfüllte. Dabei hatte Mark als Zwölfjähriger bei den „Franken Knights“ mal ganz klein angefangen.

