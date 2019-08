Fortsetzung: Alle sagen...

Eine solide Runde gespielt hat der TSV Dünsbach, der Platz fünf erreichte. Ein gesicherter Mittelfeldplatz gilt als Maßstab für die neue Saison. Vier erfahrene Spieler sind neu im Verein, keiner ging weg. Man wird Dünsbach sicher wieder im oberen Drittel finden.

Schabert trainiert den SV

Nach dem Durchmarsch des SV Edelfingen innerhalb von zwei Jahren von der Kreisliga B in die Bezirksliga sind alle gespannt, wie sich der Neuling in Hohenlohes Eliteliga präsentieren kann. Mit Martin Schabert hat der SV einen erfahrenen Trainer gewinnen können, der von zwei starken Spielern als Co-Trainer unterstützt wird. Fünf bereits höherklassig spielende Fußballer kamen neu zum Kader dazu. Mit Pius Nkem und Eduard Virtaci gab es allerdings auch zwei Abgänge, die wehtun. Mit dem Ziel „eine gute Runde spielen und in der Liga ankommen“ tritt der aufstrebende Neuling an.

„Im gesicherten Mittelfeld“ will Landesliga-Absteiger SSV Gaisbach landen. Mit dem neuen Trainer-Duo und drei neuen Spielern soll dies erreicht werden. Sechs hochkarätige Stammspieler haben den Club verlassen, dies muss erst einmal aufgefangen werden. Nach anfänglichen Problemen hat sich der letztjährige Aufsteiger TSV Ilshofen II fangen und auch dank mittelfristiger Hilfe aus der Oberligamannschaft den Klassenerhalt sichern können. Mit sieben neuen Spielern, davon fünf aus der eigenen Jugend, soll die zweite Mannschaft als Sprungbrett für höhere Aufgaben dienen. Ilshofen will „aktiven, attraktiven und intensiven Fußball“ anbieten

Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga feierten die Fußballer der Sportfreunde Leukershausen-Mariäkappel den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Der Meister der Kreisliga A2 spielt erstmal in der Bezirksliga und hat nur ein Ziel, den Klassenerhalt. Zu- und Abgänge halten sich mit je vier die Waage, insgesamt verfügt der Kader des neuen Trainer-Duos Wunder/Neser aber über viele „gestandene“ Spieler. Ihre Erfahrung und die Vorfreude auf die neue Liga setzen sicher besondere Kräfte frei.

Für den VfL Mainhardt kommt nun das zweite „schwere Jahr“ in der Liga. Weiterhin trainiert der erfahrene Wolfgang Walz die Mannschaft, die vier Spieler verloren hat. „43 Punkte“ lautet das Saisonziel, das erfahrungsgemäß für den Ligaerhalt reichen sollte. Elf überwiegend aus der eigenen Jugend kommende Neuzugänge verstärken den Konkurrenzkampf beim TSV Michelfeld. „Oben mitspielen“ heißt das Saisonziel, der Kader blieb zusammen (nur ein Abgang). Insider trauen Michelfeld einiges mehr zu. Der oberligaerfahrene Nico Nierichlo und Abwehrstratege Matthias Haag trainieren den TSV. Nicht viel Neues gibt es beim TSV Neuenstein – kein Spieler ging weg, zwei kamen neu. Karlheimz Pfeifer hat ein eingespieltes Team, mit dem er „einen gesicherten Mittelfeldplatz“ holen und „nichts mit dem Abstieg zu tun haben“ will. „Oben mitspielen“ will diesmal die SGM Niedernhall/Weißbach. Mit je drei Zu- und Abgängen blieb der Kader gleichgroß, bekam aber mit Tizian Amon vom Verbandsligisten Hollenbach einen prominenten Neuzugang, der den Unterschied ausmachen kann. Klappt es diesmal? Der hohe Favorit TSV Obersontheim konnte sich auch in dieser Saison gut verstärken und hat mit Marcel Hossner einen Spieler mit Oberligaerfahrung verpflichten (kam aus Ilshofen).

Die Mannschaft ist in allen Teilen gut aufgestellt und der Titel wird sicher nur über Obersontheim entschieden. Nach einer sehr guten Saison sind die Fans des SV Wachbach erfolgsverwöhnt und hoffen natürlich auf einen ähnlich positiven Verlauf in der neuen Saison. Allerdings gilt es wichtige Spieler zu ersetzen, ob das eins zu eins geht, bleibt abzuwarten. Viel wird über das Kollektiv geregelt werden müssen, es sei denn, der eine oder andere Neuzugang „explodiert“ und kann den Weggang von Torjäger Felix Gutsche und Abwehrass Philipp Volkert (beide zum FSV Hollenbach) kompensieren. „Im oberen Drittel“ will Wachbach am Ende einlaufen, dies erscheint angesichts dieses Kaders möglich. Bescheidener sind die Wünsche von Aufsteiger Weikersheim/Schäftersheim. „Klassenerhalt“ lautet logischerweise das Ziel. Das zu erreichen wird sehr schwierig werden. Neuzugänge von außerhalb waren nicht zu bekommen, der Kader wird mit talentierten Junioren aufgefüllt. Neu-Trainer Edgar Klärle hofft, dass sich kein Leistungsträger verletzt. „Dann wird es eng“, so seine Prognose.

Auch Aufsteiger Westheim will den Klassenerhalt schaffen. Sieben Neuzugänge sollen dem erfahrenen Spielertrainer Marc Elser dabei helfen. Auch Goran Dosenovic, der neue Coach des TuRa Untermünkheim setzt auf seine Neuzugänge und möchte „im oberen Drittel“ mitspielen. Nach teilweise zähem Abstiegskampf in der letzten Saison wäre dies ein großer Schritt nach vorne.

