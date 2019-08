Fortsetzung: Die „Neuen“...

Auch für den SV Berlichingen/Jagsthausen, der nach dem dramatischen Abstieg 2018 zuletzt in der B2 zur Winterpause noch Zweiter war und dann aber auf Rang vier zurückfiel, kann das Ziel eigentlich nur der Wiederaufstieg sein. „Wir wollen vorne mitspielen“, bekundet Spielertrainer Sebastian Leuz.

Vorne mitspielen

„Vorne mitspielen“ lautet die vorsichtige Formulierung auch aus dem Lager zweier weiterer langjähriger Ex-A-Ligisten. Der FC Billingsbach, der in der letzten Saison die Vorrunde verschlafen hatte und als zweitbestes Rückrundenteam auf Rang drei abschloss, unternimmt nun den dritten Anlauf nach der 0:3- Abfuhr in der Relegation 2017 durch den TSV Althausen/Neunkirchen. Beim TSV Hohebach, der bereits vor drei Jahren abgestiegen ist, war es gerade umgekehrt – nach einer hoffnungsvollen Vorrunde mit nur einer einzigen Niederlage und der Herbstmeisterschaft, folgte in der letzten Saison eine verkorkste Rückrunde mit nur 18 Punkten und einer negativen Tordifferenz in 12 Spielen. Dem neuen, sehr erfahrenen Trainer Joe Strauß-Brix und seinem Team muss es – allerdings ohne den nach Wachbach abgewanderten Torjäger Michael Mack –vor allem gelingen, die unerklärliche Auswärtsschwäche zu beheben, denn vor eigenem Publikum blieb der TSV als einziger B4-Club in der letzten Saison ungeschlagen.

Das Ziel „oberes Tabellendrittel“ geben die beiden Nachbarvereine SV Wachbach II und TSV Althausen/Neunkirchen aus. Die Zweite des Bezirksligadritten landete ein Jahr nach Vizemeisterschaft und Relegationsteilnahme auf dem sechsten Platz, sechs Punkte hinter dem Zweiten SV Harthausen. Dennoch zeigte sich Coach Christoph Tremmel durchaus zufrieden mit der abgelaufenen Runde – schließlich waren es nur Nuancen, die letztlich den Unterschied zum Vorjahr ausmachten. Die Integration der jungen Spieler und den einen oder anderen an die „Erste“ heranzuführen, bleibt auch weiterhin das vorrangige Ziel für den SV Wachbach II, der über genug Potenzial verfügt, um wieder im oberen Tabellenbereich mitspielen zu können. Beim TSV Althausen/Neunkirchen war im Jahr nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus der A3 in erster Linie Konsolidierung angesagt. Nach miserablem Start und starkem Zwischenspurt war die Mannschaft von David Fringes Ende März sogar auf Tuchfühlung zum Relegationsplatz, ehe es aufgrund von Personalnöten wieder abwärts ging und am Ende nur Rang zehn heraussprang. Um unter die ersten Fünf zu kommen, sind jedenfalls konstantere Leistungen erforderlich. In Anbetracht der Tatsache, dass man sich beim TSV Laudenbach vor gut einem Jahr noch sehr große Sorgen um den Erhalt der Eigenständigkeit machen musste, war der fünfte Platz ein durchaus ansehnliches Resultat. Bis kurz vor Rundenende hatte das Team des Trainergespanns Rafael Götz und Heiko Striffler sogar noch Chancen auf Rang zwei und schließlich nur drei Punkte Rückstand auf Relegationsteilnehmer SV Harthausen. Obwohl dieses gute Abschneiden Geschmack auf mehr machen könnte, hat die Zielsetzung, den Fußballbetrieb in Laudenbach zu erhalten, auch in der neuen Saison allererste Priorität.

Qualifiziert für obere Hälfte

Die Qualität, sich in der oberen Tabellenhälfte platzieren zu können, haben die Vorbachtäler auf jeden Fall. Auch der SV Rengershausen, der die Runde auf Platz acht abschloss, gibt dieses Ziel aus – und dies erscheint durchaus realistisch zu sein. Nach den glücklosen Trainerverpflichtungen der letzten beiden Spielzeiten – sowohl das Intermezzo mit Wolfgang Nachtnebel als auch zuletzt das mit Wolfgang Heckel währte jeweils nur ein halbes Jahr – kam zur Winterpause Ralf Fuchs. „Wir hatten einige Monate Zeit, uns gegenseitig zu beschnuppern“, meint der in Tüngental wohnende 54-jährige Coach. „Wenn nicht so viele positive Fakten dafür gesprochen hätten, wäre ich heute nicht Trainer beim SV Rengershausen“, betont Fuchs, der jeden einzelnen Spieler Schritt für Schritt fördern und weiterentwickeln will. „ Einen Platz besser als im Vorjahr“, lautet die Zielsetzung bei der SGM Weikersheim/Schäftersheim II, die zur Winterpause noch auf dem Relegationsplatz zu finden war und dann auf Rang sieben abrutschte. Der neue Trainer Egon Halbritter kommt aus den eigenen Reihen und löst Philipp Strauß ab, der als Jugendtrainer beim FSV Hollenbach eine neue Herausforderung sucht. Egon Halbritter dürfte keine Probleme haben, sich gleich zurechtzufinden, schließlich betreute er viele Spieler der Zweiten schon in ihrer Jugendzeit. Natürlich ist man wie jede zweite Mannschaft auch davon abhängig, wie die Runde für die erste Mannschaft läuft. Letzteres gilt folglich auch für die im zweiten Jahr von Peter Deppisch gecoachte SGM Creglingen II/Bieberehren, die im Vorjahr auf Rang neun abschloss und ebenfalls ihren Tabellenplatz verbessern will.

„SGM ins Laufen bringen“

Bei einer Staffelstärke von nun 15 Teams muss die SGM allerdings etwas konstantere Leistungen abrufen, um dieses Ziel zu erreichen. „Die SGM ins Laufen bringen“ benennt der Niederstettener Andre Mündlein die echte Herausforderung, zu seinem persönlichen Debüt als hauptverantwortlicher Trainer bei der neu gegründeten Spielgemeinschaft Hollenbach II/Mulfingen II ein Team zu formen. Die Hollenbacher Zweite hatte sich in der A3 den Klassenerhalt gesichert, die Mulfinger wurden in der B4 Vorletzter.

Im sechsten Jahr nach dem Abstieg aus der A3 ist der TSV Schrozberg in den Keller der B4 abgerutscht und hatte als Drittletzter nur drei Punkte mehr auf dem Konto als Schlusslicht SGM Markelsheim/Elpersheim II. Die Messlatte liegt mit der Zielvorgabe Platz sechs bis acht für die durchschnittlich sehr junge Mannschaft relativ hoch, zumal der Umbruch noch nicht abgeschlossen ist und mit Christian und Benjamin Wagner zwei Leistungsträger aufgehört haben.

„Wir brauchen noch Zeit“, setzt Trainer Oswin Keidel auf die Jugend, aus der fünf Spieler endgültig zum Kader der Aktiven stoßen und vier weitere in der kommenden Saison langsam herangeführt werden können. Im Lager des SV Edelfingen ist man sich natürlich bewusst, dass für die bisherige Reserve im ersten Jahr in Konkurrenz kein Zuckerschlecken wird. „Wir freuen uns aber auf die Herausforderung“, meint SVE-Urgestein Jürgen Dürr, der die zweite Garnitur der Grün-Weißen schon seit sage und schreibe zwölf Jahren coacht. Nichts zu verlieren hat eigentlich auch der neue Trainer der SGM Markelsheim/Elpersheim II, Mike Scheidel. Obwohl es in der letzten Runde lange nicht danach aussah, schloss die SGM die Saison das dritte Mal hintereinander mit der Roten Laterne ab. Es kann also nur besser werden.

