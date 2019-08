Fortsetzung: Mission...

Nach einer schwachen Vorrunde stabilisierte sich die Spvgg. Gammesfeld und wurde am Ende Siebter. „Besser als letzte Saison“ heißt das Motto diesmal, das Trainer-Duo Lars Langenbuch und Martin Dill kann sechs Neuzugänge, darunter fünf aus der eigenen Jugend, einplanen. Die Mannschaft ist eingespielt (nur ein Abgang) und kann durchaus für Überraschungen sorgen.

Geschenk zum Geburtstag

Im nächsten Jahr feiert der SV Harthausen sein 50-jähriges Bestehen, das schönste Geschenk dazu machte er sich schon jetzt mit dem Aufstieg in die Kreisliga A3. Fast wäre das noch schiefgegangen. Zehnmal stand Harthausen in der Rückrunde auf Platz eins, patzte aber immer wieder und konnte am Ende froh über Platz zwei sein. Dem Relegationssieg über Apfelbach/Herrenzimmern folgt nun aber große Freude und Erwartung in der neuen Liga. Trainer Harry Ott hat etliche hochkarätige Neuzugänge erhalten und peilt mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt an. Von Platz eins auf Platz 13 am letzten Spieltag ist der 1. FC Igersheim abgestürzt und entging nur knapp der Relegation. Spielertrainer Henning Westphal hatte mit vielen Verletzten und berufsbedingt abwesenden Spielern zu kämpfen. Julian Baier und Dominik Bauer beenden ihre Laufbahn, doch fünf Neuzugänge (zwei aus der eigenen Jugend) ergänzen den Kader. Bescheiden nennt man als Ziel diesmal den „Klassenerhalt“.

Die SGM Löffelstelzen/Mergentheim spielt in den letzten Jahren immer vorn mit, schafft aber nicht den Durchbruch: in die Bezirksliga aufzusteigen. Den drei Spielerabgängen stehen sieben Neuzugänge gegenüber, das Trainerteam hat mehr Auswahl und kann reagieren. Die SGM will wieder zwischen Platz eins bis fünf einlaufen.

Da hin will auch Bezirksligaabsteiger Markelsheim/Elpersheim. Das einjährige Gastspiel hat der Mannschaft sicherlich Erfahrungen gebracht, die umgesetzt werden können. Routinier Heiko Model hört nun endgültig auf, einziger Neuzugang ist Rückkehrer Daniel Wischke. Trainer Marco Reuß geht in sein drittes Jahr bei der SGM.

Großer Umbruch

Gespannt ist man in Mulfingen, das aus der Bezirksliga abgestiegen ist und nun als SGM Mulfingen/Hollenbach II an den Start geht. Durch zahlreiche Abgänge und Karriereenden sowie einige Neuzugänge aus der eigenen Jugend findet ein großer Umbruch statt. Tommy Binder heißt weiter der Trainer, und man will „vorne mitspielen“.

„Klassenerhalt“ hieß es letzte Saison, herausgekommen ist der sehr gute sechste Rang. Spielertrainer Witali Baron ist mehr als zufrieden und hofft auch diesmal, mit Nagelsberg einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Fünf neue Spieler kommen zum Phoenix und bieten dem Coach Alternativen.

Mit Visar Rushiti hat der TV Niederstetten einen prominenten Trainer an Land gezogen. Beim TV wird vor allem auf die Jugend gesetzt (vier Neuzugänge), die zusammen mit den erfahrenen Spielern und dem spielenden 42-jährigen Rushiti eine gelungene Mischung abgeben. Im „oberen Drittel“ will der TV mitspielen, Insider trauen der Mannschaft mit ihrem neuen Coach aber durchaus mehr zu.

Mit Fabio Uhl und Jacek Niewiadomski verliert die SGM Taubertal/Röttingen zwei wichtige Spieler. Neu-Trainer Volker Hörner ist dennoch zuversichtlich, um die Plätze eins bis drei mitspielen zu können. Neuzugänge gibt es keine, der Kader ist sehr klein. Vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kann man beim SC Wiesenbach einplanen. Der Vorjahres-Neunte will „mindestens 40 Punkte und ein positives Torverhältnis“ erreichen. Da es nur einen Spielerabgang gab, kann Trainer Kremer auf eine eingespielte Mannschaft setzen.

