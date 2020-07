Fragen nach Zukunft der Gemeinden

Niederstetten.Es war ein runder Abschiedsgottesdienst für eine direkte und beliebte Pfarrerin in der Pfitzinger Trinitatiskirche.

Ina Makowe verlässt mit ihrer Entpflichtung durch Dekanin Renate Meixner das Pfarrhaus im Ortsteil Vorbachzimmern. Zuletzt betreute sie von dort aus die Ortschaften Adolzhausen, Herrenzimmern, Pfitzingen und Rüsselhausen, Bronn und Haagen mit – eine hohe Belastung in der Verwaltung wie in der seelsorgerischen Arbeit, das wurde bei der Feier am Sonntag offenbar. Bislang gibt es in den „Hauptorten“ je eigene Kirchengremien und eine entsprechende Verwaltung.

„Der Weg von vier kleinen Kirchengemeinden zu einer Verbundgemeinde ist vorgezeichnet“, fasste Vorbachzimmerns Ortsvorsteher Gerhard Hauf zusammen.

