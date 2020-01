Frank Hehn im Interview

Neckar-Odenwald-Kreis.Das „Zukunftskonzept“ für die Neckar-Odenwald-Kliniken sieht neben der Konzentration von Geburtshilfe und Gynäkologie in Buchen auch die Zusammenführung der Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie in Mosbach vor. Eine „spezialisierte Versorgung“ soll am Standort Mosbach für die Bereiche Schlaganfall/Strokeeinheit und Geriatrische Rehabilitation erfolgen, für Buchen für die Bereiche Bauchzentrum und Palliativeinheit.

Im Zentrum der Debatte um die Zukunft der Kliniken steht jedoch die Konzentration der Gynäkologie und Geburtshilfe in Buchen, beziehungsweise deren Schließung in Mosbach. Die FN stellten dem Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken, Frank Hehn, einige Fragen zum Thema.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020