Frankreich räumt Camp

Immer wieder versuchen Migranten, über den Ärmelkanal zu kommen. © dpa

Calais.Ein Camp mit hunderten Migranten ist in der nordfranzösischen Hafenstadt Calais geräumt worden. Mehr als 600 Migranten seien am Dienstagmorgen in Aufnahmezentren gebracht worden, erklärte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin. Die Regionalzeitung „La Voix du Nord“ schrieb, dass es sich wohl um die größte Räumungsaktion seit der Auflösung des „Dschungels von Calais“ im Jahr 2016 handele. Dort hausten Tausende Migranten unter unwürdigen Bedingungen.

Mit der Räumung des „Dschungels von Calais“ sind die Migranten nicht aus Calais und der Umgebung verschwunden. Viele leben in behelfsmäßigen Lagern, die regelmäßig geräumt werden. Die nun geräumte Zeltstadt sei im Sommer in einem Wald nahe dem Krankenhaus der Stadt entstanden, so die Zeitung. Rund 800 Menschen hätten dort gelebt.

Von Calais aus versuchen viele Migranten den Ärmelkanal zu überqueren und so nach Großbritannien zu gelangen. Die Überfahrt ist lebensgefährlich. dpa

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020