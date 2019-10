Frankreich trauert um getötete Polizisten

Paris.Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Franzosen nach dem tödlichen Anschlag auf vier Polizisten in Paris einen „rastlosen Kampf“ gegen den islamistischen Terrorismus versprochen. „Lasst uns alle hier zusammenstehen, die vereinte Nation als Ganzes angesichts des islamistischen Terrorismus, den wir bekämpfen“, sagte Macron am Dienstag bei der Trauerfeier für die bei der Messerattacke getöteten Polizeimitarbeiter. Sie wurden posthum in die Ehrenlegion aufgenommen. Ein mutmaßlich radikalisierter Polizeimitarbeiter hatte am Donnerstag vier seiner Kollegen – drei Männer und eine Frau – in der Pariser Polizeipräfektur brutal mit einem Messer getötet. Es besteht Terrorverdacht. Macron machte einen aus der Bahn geratenen tödlichen Islam für den Tod der Beamten verantwortlich. dpa (Bild: dpa)

