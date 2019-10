Frau durch Rauchgase verletzt

Aschaffenburg.Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Montagvormittag in der Küche einer Mehrfamilienhaus-Wohnung in Aschaffenburg ein Feuer ausgebrochen. Eine Bewohnerin atmete Rauchgase ein.

Gegen 10.30 Uhr war das Feuer im dritten Stock des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Brandort im Tannenweg eintrafen, befand sich die verletzte Bewohnerin bereits im Freien. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Aschaffenburger Feuerwehr hatte den Küchenbrand schnell im Griff. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen. Die mutmaßliche Brandausbruchstelle konnte im Bereich des Küchenherds lokalisiert werden.

Wie genau das Feuer entstand, ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

