Frau mit Auto erfasst

Würzburg.Ein 20-Jähriger hat am Sonntagnachmittag mit seinem Pkw in Würzburg eine 42-jährige Fußgängerin erfasst. Der Mann soll laut mehrerer Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel überfahren haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 20-Jährige gegen 17.15 Uhr die Mergentheimer Straße stadteinwärts. Laut mehrerer unbeteiligter Zeugen soll er seinen schwarzen Mercedes AMG ab der Einmündung zum Wendelweg stark beschleunigt haben und mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Kreuzung zur Andreas-Grieser-Straße zugefahren sein. Dort habe er das für ihn geltende Rotlicht überfahren. In diesem Moment überquerte gerade eine 42-jährige Passantin mit ihrem Hund die Mergentheimer Straße bei Grün an der Fußgängerampel. Die Frau wurde vom Pkw erfasst und erlitt schwere Verletzungen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2019