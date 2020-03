Frau mit Stich verletzt

Heilronn.Noch unklar ist der Hintergrund einer Auseinandersetzung, die am frühen Montag dazu führte, dass eine Frau in Heilbronn durch einen Stich lebensgefährlich verletzt wurde, so die Polizei am Dienstag. Der Tat vorausgegangen war möglicherweise ein Streit des Opfers mit seinem alkoholisierten 35-jährigen Lebensgefährten. Der Tatverdächtige bemerkte offenbar sofort danach, dass er seine Partnerin schwer verletzt hatte und verständigte den Rettungsdienst.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie in einem Krankenhaus notoperiert. Sie befindet sich außer Lebensgefahr. Der Mann wurde vor Ort widerstandslos festgenommen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl beantragt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.03.2020