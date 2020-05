Frau täuscht Notlage vor

Aschaffenburg.Die offenbare Entführung seiner 49-jährigen Mutter teilte am Freitagabend ein 30-Jähriger der Polizei in Regensburg mit. Die Ermittlungen führten nach Aschaffenburg. Die Mitteilungen des Sohnes ließen eindeutig auf eine Entführung durch ihren Lebenspartner schließen und setzten intensive Ermittlungen in der Oberpfalz und in Unterfranken in Gang.

Im Laufe der Nacht verdichteten sich die Hinweise, dass sich der 34-Jährige mit der Frau aus Furth im Wald in Aschaffenburg aufhalten könnte. Die Polizei ermittelte die Wohnung und zog ein Spezialeinsatzkommando und eine Verhandlungsgruppe zum Einsatz vor Ort hinzu.

Wie sich später herausstellte, war es dann wohl doch keine Entführung.

