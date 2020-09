Frauen setzen Akzente

Neckar-Odenwald-Kreis.Ein biografischer Streifzug durch sechs Jahrhunderte: Maria Gehrig legt mit „Mutige Frauen ihrer Zeit“ ihr erstes Buch vor. Die 20 Persönlichkeiten darin haben alle einen Bezug zum Landkreis. Sie sei, sagt die Autorin des Buches über „Mutige Frauen ihrer Zeit“ in der Vorbemerkung, in den letzten dreieinhalb Jahren zahlreichen Frauen begegnet, deren Leben sie berühre.

Dieser Satz von Maria Gehrig bringt auf den Punkt, was dieses Geschichtsbuch von anderen unterscheidet: „Ich habe als Journalistin geschrieben und nicht als Historikerin.“ Der Untertitel kündet schlicht „Schicksale und Lebensgeschichten“ an. An Daten und Fakten (sowie Bildern) mangelt es diesem Werk dennoch nicht.

