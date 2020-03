Freiheit ohne Grenzen

Kruso ist zurück! All jene, die diese Nachricht elektrisiert, weil sie Lutz Seilers preisgekrönten, gleichnamigen Vorgänger-Roman schätzen, werden vermutlich ohnehin zu „Stern 111“ greifen. Aber auch alle anderen könnten einen Blick in das Buch wagen. Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse hält „Stern 111“ für eine Empfehlung – und zeichnete Seiler am Donnerstag mit dem Buchpreis für Belletristik aus.

Seiler nimmt die Leser diesmal mit nach Berlin zur Zeit des Mauerfalls. Der 26-jährige Carl Bischoff aus Gera steht plötzlich ohne Eltern da. Inge und Walter Bischoff gehen in den Westen. Sie lassen Carl 500 Mark, das 20 Jahre lang liebevoll gepflegte Auto der sowjetischen Marke Shiguli und den Auftrag da, die Nachhut der Kleinfamilie in der zerfallenden DDR zu bilden. Carl ist Maurer, träumt aber davon, ein Dichter zu werden. Anstatt die Wohnung in Gera zu hüten, geht er nach Berlin.

Allein dieser Rahmen verspricht Abenteuer. Berlin 1989/90 – das war Anarchie und Freiheit. Nichts war gewiss, aber alles möglich. Carl wird von einer Gruppe von Hausbesetzern gefunden. „Nein, nein, Shigulimann, du musst hier gar nichts erklären. Nicht wenige sind unterwegs in dieser frisch befreiten Stadt. Die ganze Welt wird neu verteilt in diesen Tagen.“ So wird Carl die Lage von der „antikapitalistischen Untergrundkolchose“ erklärt, zu der er fortan gehören wird.

Wie schon in seinem Debüt „Kruso“, das 2014 mit dem Deutschen Buchpreis in Frankfurt ausgezeichnet wurde, schafft es Seiler auch in „Stern 111“, die besondere Stimmung der Zeit einzufangen. Eindrücklich beschreibt er das bröckelnde Ost-Berlin, in dem alte Vorschriften nicht mehr gelten und neue noch nicht in Sicht sind. „Es gibt hier keine Regeln, kein verdammtes Gesetz“, sagt eine der Mitstreiterinnen von Carl.

Es sind mehrere Stränge, die Seiler miteinander verwebt. Carl hält per Brief Kontakt zu seinen Eltern, die in Nordhessen gelandet sind. Diese Auswanderung, Carl spricht in anfänglicher Verständnislosigkeit auch von der „Selbstverbannung seiner Eltern“, hat es im 1989/1990 der Realität tausendfach gegeben. Seiler schreibt von Entwurzelung und Suche: „Seltsam, wie eine Himmelsrichtung im Grund alles ausdrücken konnte, die ganze Geschichte. Im Osten. Im Westen. Norden und Süden erscheinen relativ bedeutungslos.“ Aber er schreibt auch von Ankommen und Finden.

Bezug zu Vorgängerroman

Und welche Rolle spielt Kruso, der große Macher von Hiddensee aus dem Vorgänger-Buch, in „Stern 111“? Kruso ist von der Ostsee-Insel nach Berlin gekommen. Er mischt in der Hausbesetzer-Szene mit und wird „Commandante“ genannt. Aber: Die Zeit hat sich weitergedreht, die DDR ist untergegangen, Hiddensee ist nicht mehr der Sehnsuchtsort – und Kruso muss sich wie alle anderen auch in einem neuen Leben zurechtfinden. Das haben die einen besser und die anderen schlechter hingekriegt. dpa

