Freude über Resonanz

Tauberbischofsheim.Knapp 500 Schüler informierten sich am Freitag auf der Ausbildungs- und Karrieremesse in der Emil-Beck-Halle in Tauberbischofsheim über mögliche Berufswege. „Wir haben mit über 30 Firmen und anderen Arbeitgebern eine Rekordbeteiligung in diesem Jahr“, freute sich der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel, am Freitag bei der offiziellen Eröffnung der Ausbildungs- und Karrieremesse in der Tauberbischofsheimer Emil-Beck-Halle. „Das ist auch gut so, vor allem für die Jugendlichen, denn so bekommen sie ein Potpourri an unterschiedlichen Berufen geboten.“ So hätten sie die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren und vielleicht wichtige Impulse für die Berufswahl zu bekommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019