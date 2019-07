Frieden – und Tatort Bibel

Frieden ist nicht selbstverständlich. Die Jahreslosung 2019 „Suche den Frieden und jage ihm nach“ ist Titel der Sommerpredigtreihe in der Neckarstadt. Und sie ist zugleich Thema des Auftakt-Gottesdienstes mit Ralph Hartmann, Dekan der Evangelischen Kirche Mannheim, am Sonntag, 28. Juli, um 10 Uhr in der Melanchthonkirche. Am 4. August folgt Pfarrer Michael Lipps mit dem Thema „Gedeihräume“. Dann, ebenfalls am 4. August, startet auf der Vogelstang eine weitere Predigtreihe, die sich mit dem Titel „. . . dass der Mangelzweig wieder blüht“ von der Jahreslosung inspirieren ließ. Die erste Predigt hält die ehemalige Synodenvorsitzende JR Margit Fleckenstein. Diversen Delikten, der sich die Gemeinden im Mannheimer Süden annehmen, ist eine weitere Sommerpredigtreihe auf der Spur. Mit dem Titel „Tatort Bibel“ startet sie ebenfalls am 4. August an gleich mehreren Orten mit mehreren Themen. red/lok

