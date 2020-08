Frische Säulen für einen stabilen Stamm

Nachdem in der Winterpause der Saison 2018/19 der große Schnitt gemacht worden war, sorgte eine unbekümmert aufspielende, junge Mannschaft der SG Oftersheim für eine starke Rückrunde, an deren Ende mit Rang sechs eine nicht für möglich gehaltene Platzierung stand. In der darauffolgenden Spielzeit hatte man sich aus dieser sportlichen Reife heraus mehr ausgerechnet, lief aber „nur“ als Zehnter ins Ziel.

„Mit dem Tabellenplatz waren wir nicht zufrieden. Wir haben einige Spiele in den letzten Minuten aus der Hand gegeben. Diese Punkte haben uns am Ende gefehlt“, sagt Oftersheims Trainer Toni Casciaro. Bemerkenswert war, dass in der vergangenen Spielzeit in Partien der SGO Punkteteilungen gar nicht vorkamen. Acht Siegen standen zehn Niederlagen gegenüber, allein acht Partien endeten jedoch mit nur einem Treffer Differenz. Doch eine Strategie, Remis’ auf jeden Fall zu vermeiden, steckte da definitiv nicht dahinter, wie Casciaro betont. „Das lag wohl eher an der Unerfahrenheit der jungen Truppe.“

Von daher ist er bemüht, dem Team zu neuer und konstanter Stabilität zu verhelfen. „Wichtig wäre es, dass sich ein Mannschaftsstamm herauskristallisiert, um den wir unser Spiel herum aufbauen können“, gibt der 55-Jährige als Strategie vor. Hierzu hat er den Kader auch gezielt um einige Säulen verstärkt. Metin Gök, Atakan Sökmen, Niklas Schmitt und Sven Becker sollen daher mehr sein als nur Kaderergänzungen. Inzwischen sind sie im Team bestens aufgenommen worden und können ihren Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten.

Herausragende Vollblutstürmer

„Wichtig war uns, dass sich die Jungs direkt integrieren – das ist uns gelungen“, so Casciaro. Der Königstransfer ist allerdings die Rückverpflichtung von Mario Benincasa, der gemeinsam mit Kevin Limbeck ein gefürchtetes Sturmduo bilden könnte. „Was ich mir von den beiden verspreche? Tore“, sagt Casciaro lachend und weiß, dass er mit den beiden Vollblutstürmern über eine für diese Spielklasse herausragende Angriffswaffe verfügt.

Verkraften muss der Trainer hingegen den Abgang von Atiba Martin, der mit seiner Präsenz und Schnelligkeit ein überdurchschnittlicher Spieler war. Ziel der SG Oftersheim soll für die neue Spielzeit der Vorstoß ins obere Mittelfeld sein.

