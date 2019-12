Frühlingshaftes Natur-Erlebnis mit 40 Stationen

Wenn der geflügelte Spruch von den „Blühenden Landschaften“ irgendwo keine Floskel ist, dann an der „Blühenden Bergstraße“ zwischen Laudenbach und Dossenheim. Was dort in den vergangenen fünf Jahren geschehen ist, im Verbund der Projektgemeinden (so genannte „ILEK“-Gemeinden) und mit vielen ehrenamtlichen Helfern, ist beeindruckend. Immer mehr Flächen werden nun gepflegt und bewirtschaftet, die Kulturlandschaft mit Wiesen und Obstbäumen, die Blühende Bergstraße, sie kehrt zurück.

Einmal im Jahr öffnet sich die Blühende Bergstraße zu einem großen Schaufenster: dem Blütenwegfest. Nun steht das fünfte bevor: Es findet diesmal am Sonntag, 5. April, von 11 bis 17 Uhr statt, und die etwa sieben Kilometer lange Strecke zwischen Hirschberg-Großsachsen und Weinheim steht diesmal im Fokus.

Auf dieser Strecke befinden sich 40 Stationen, die Informationen, Unterhaltung, Geselligkeit, Naturerlebnis und kulinarische Köstlichkeiten der Bergstraße bieten. Es ist ein Erlebniswandern der besonderen Art. Fast 80 Partner machen beim Blütenwegfest mit. Darunter viele Verbände und Vereine, die ihre Ideen zur Blühenden Bergstraße zeigen, die zu dieser Jahreszeit ohnehin ihrem Namen alle Ehre macht. Wichtige Themen an fast allen Stationen sind Landschaftspflege, Naturkunde und Naturschutz, Obst- und Gartenbau, Wandern und Tourismus und natürlich auch heimische Produkte. An vielen Stationen wird besonders für Kinder etwas geboten, an einigen stehen Tiere im Mittelpunkt: Ziegen, Schafe, Esel. Das Angebot an Speisen und Getränken passt zu Ort und Anlass: Es gibt Bergsträßer Quittenprodukte, Apfelsaft und auch eine neue Bio-Apfelschorle, Ziegen- und Wildschweinbratwurst mit Bärlauch, Honig vom Imker und vieles mehr, was Appetit auf die Bergstraße macht.

Die Strecke in der Mitte des Projektgebiets „Blühende Bergstraße“ ist ohnehin sehr reizvoll – auch historisch und geogeschichtlich: Unter anderem liegt der Schlosspark Weinheim am Beginn der Strecke, wo beim Fest auch Führungen angeboten werden. Das Projekt und der Verein „Blühende Bergstraße“ wird sich selbst ebenfalls mit Landschaftspflegeprojekten im Veranstaltungsabschnitt präsentieren.

Die beiden Start- und Endpunkte sind der Schlosspark Weinheim und die Bushaltestelle Großsachsen Talsiedlung. Für den Veranstaltungstag ist ein kostenloser Shuttle-Service geplant. Die Shuttle-Busse fahren etwa alle 20 Minuten, der letzte um 17.30 Uhr.

Alle Infos kann man spätestens ab Februar auf www.bluehende-bergstrasse.de/bluetenwegfest-2020 einsehen und downloaden. whm

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019