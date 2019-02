Frühlingswärme am Wochenende

Offenbach/Düsseldorf.Das Hoch „Frauke“ bringt am Wochenende viel Sonnenschein und blauen Himmel nach Deutschland. Frühlingshaft – mit Temperaturen im zweistelligen Bereich – wird es vor allem im Westen und Südwesten, wo das Thermometer am heutigen Samstag um die zwölf Grad erreichen könnte. Da „Frauke“ mit frischem Ostwind einzieht, herrscht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes trotz reichlich Sonne abends aber kalte und trockene Festlandluft. Sonnig und eher mild ist es voraussichtlich am Sonntag und zu Beginn der nächsten Woche. Wolken sollen die kommenden Tage kaum noch zu sehen sein. Unser Foto zeigt Krokusse im Düsseldorfer Rheinpark. dpa

