Frühzeitig und maßvoll bremsen

Berlin.Im Winter kann es für Radler ganz schön gefährlich werden. Glitschiges Laub, Eis und Schnee machen ihre Wege jetzt oft rutschig. Daran sollten Radler ihre Fahrweise anpassen. Runter mit dem Tempo, genügend Abstand halten und vor allem auf fester Schneedecke und Glätte in Kurven weder bremsen noch in die Pedale treten. Das rät der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Wer bremsen muss, macht das besser „frühzeitig und maßvoll“. Natürlich müssen Radler bei schlechter Sicht ihr Licht einschalten. Das gilt auch für Autofahrer, so der ADFC, der an die Fahrer appelliert. Beim Überholen von Radlern sollten sie besser zwei Meter anstelle der vorgeschriebenen mindestens 1,50 Meter halten.

Kommunen in der Pflicht

Kommunen seien verpflichtet, „verkehrswichtige Radwege“ zu räumen, zitiert der Verein ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Wenn Radler ohne eigenes Verschulden auf einem ungeräumten Radweg stürzen, sei die Kommune in der Haftung. Radler dürften zwar auf die Straße ausweichen, wenn etwa Schnee oder Eis den Radweg unbefahrbar machen. Allerdings sei das laut ADFC auch keine „echte Lösung“. Denn oft türme sich dort am rechten Rand geräumter Schnee von den Straßen. Und: „Die meisten Radfahrer wollen wegen des oft rücksichtslosen Autoverkehrs nicht auf die Fahrbahn ausweichen“, so der ADFC. tmn

