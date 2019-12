Führung am Abend

Die Fackelführungen in Weinheim sind inzwischen ein Klassiker und erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Es ist aber auch etwas Besonderes, Weinheims Geschichte im Fackelschein zu erleben.

Stadtführer Franz Piva hat die nächste Abendführung, die am Freitag, 13. Dezember, um 19 Uhr am Marktplatzbrunnen beginnt, mit weiteren Themen bereichert und wird sich bei dieser Führung vor allem der Gründung der Neustadt widmen, die 1264 „im Streit geboren“ ist, sowie dem ereignisreichen 17. Jahrhundert, das mit seinen Kriegen die Bevölkerung der Kurpfalz in große Not und Elend stürzte. Die Mauern des Schlosses erzählen noch heute aus der Zeit, da hier Kurfürsten residierten, von amourösen Geschichten bekannter Frauen, die im Schloss wohnten, und von den Besitzern, die nach den Kurfürsten kamen. 1698 war Weinheim kurzzeitig „Kurpfälzische Hauptstadt“ und Universitätsstadt.

Anmeldungen sind erforderlich

Die Teilnehmer erfahren im schemenhaften Licht der beleuchteten Burgen die spannende Historie der Windeck und bekommen Antworten auf Fragen wie diese: Aus welchem Grund wurde die Windeck kurz nach ihrer Erbauung 1109 bereits 1114 wieder geschleift. Über eine weitere Station, den Hutplatz, mit der letzten vom Gebäude noch erhaltenen Synagoge, ist auch dieser jüdische Teil Weinheims ein Thema, bevor die Tour in die engen Gassen des ehemaligen Gerberviertels führt und Franz Piva aus dem Leben im Mittelalter berichtet. Kuriose und amüsante Geschichten machen diese Fackelführung zu einem kurzweiligen Erlebnis. Die Führung geht etwa anderthalb Stunden.

Anmeldung bei der Tourist Info unter der Telefon 06201/8 26 10, E-Mail: tourismus@weinheim.de. Die Führung kann auch individuell für Gruppen zu jedem gewünschten Termin gebucht werden. wn

