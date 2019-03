Führung durch die Kunsthalle

Am Freitag, 5. April, können Interessierte mit der Volkshochschule Badische Bergstraße in Weinheim von 16 bis 17.30 Uhr an einer Führung durch die Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle teilnehmen. Kuratorin Dr. Inge Herold präsentiert in „Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution“ ein Stück Sammlungsgeschichte und beleuchtet darüber hinaus die Rolle des Mannheimer Museums im zeitgenössischen Kunstdiskurs. Welche Spuren die historischen Strömungen hinterlassen haben, zeigt die stellvertretende Direktorin der Kunsthalle Mannheim mit zeitgenössischen Kunstwerken beispielhaft auf.

Nähere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 06201/99630 oder im Internet: www.vhs-bb.de. wn

