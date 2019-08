Führung im Kräutergarten

Weinheim.Es sind nicht etwa Überbleibsel der Kerwe-Schlosspark-Illumination oder Vorboten auf den nächsten Martinszug: Die Lampionblumen stehen im Moment ganz natürlich im Weinheimer Heilkräutergarten auf den Terrassen des Schlossparks in voller Pracht. Weinheims Kräuterfee Astrid Eichelroth wird von den wohltuenden Wirkungen der Früchte berichten – bei ihrer nächsten Führung im Heilkräutergarten am Sonntag, 1. September. In Maßen kann man die orangenen Beeren nämlich essen, sie haben eine harntreibende und leberreinigende Wirkung.

Im Moment blüht auch die Goldrute, aus der Blasen- und Nierentee gewonnen werden kann. Das Johanniskraut hat eine herbstliche Reife, sodass daraus jetzt ein wohltuendes Öl hergestellt werden kann. Auch hierzu kann Astrid Eichelroth Tipps geben. Die Führung beginnt um 11 Uhr und ist kostenlos, Anmeldungen sind nicht erforderlich. WN

