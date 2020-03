Führung mit Doris Faller

Die Lützelsachsener Ortsgeschichte hat viele Besonderheiten und einige Kleinode im Ortsbild aufzuweisen. Nur wenige Menschen kennen diese besonderen Ecken des Ortes so gut wie Ortsvorsteherin Doris Falter.

Deshalb sind ihre geführten Rundgänge durch den alten Ortskern besonders beliebt: Am Sonntag, 15. März, begrüßt Doris Falter die interessierten Teilnehmer – es sind Touristen, aber immer wieder auch viele Neubürger – am Denkmal in der Weinheimer Straße/Ecke Hammelbächerstraße um 15 Uhr.

Der Rundgang dauert zwei Stunden. Natürlich ist das historische Rathaus, das vor drei Jahren liebevoll saniert und dafür ausgezeichnet wurde, eine sehenswerte Station. Aber es geht auch zu vielen weiteren markanten Orten und Gebäuden der Ortsgeschichte. Wieder dabei ist natürlich auch das „Kelterhäusel“, ein kleiner Schuppen im Hof des Falterschen Anwesens in der Weinheimer Straße.

Dörfliche Landwirtschaft

Dort hat Doris Falter alte Gerätschaften aus der Wein- und Obstwirtschaft sowie aus der früheren dörflichen Landwirtschaft zusammengetragen und hergerichtet. Zu sehen sind beispielsweise eine alte Kelter und eine Saftpresse. Als ehemalige Weinkönigin kann sie natürlich selbst erklären, wie die Geräte früher eingesetzt wurden, heißt es in einem Vorbericht der Stadt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020