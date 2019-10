Führung und Workshop

Wer Lust verspürt, einige interessante, spannende und lustige Stunden im Mittelalter zu erleben, der ist sicher bei einer neuen Stadtführung mit Workshop für Kinder in Weinheim gut aufgehoben. Zum nächsten Mal am Samstag, 26. Oktober. Zuerst entführt Museumspädagoge und Stadtführer Matthias Wildmann bei einer 90-minütigen Stadtführung in die nicht ganz so dunkle Zeit des Mittelalters. Anhand alter Artefakte zum Anfassen und Bestaunen wird die Epoche wieder lebendig. Danach geht es zu einer Pause (Essen und Getränke können mitgebracht werden) und einem spannenden Workshop in das Weinheimer Museum.

Hier wird in Bastel- und Gestaltungsaktionen (Dauer etwa 90 Minuten) beispielsweise Tinte selbst hergestellt und mit Gänsekiel geschrieben, ein mittelalterlicher Talisman aus Speckstein gefertigt, ein Wappen gestaltet oder duftendes Parfüm gemischt. Alles ist auch zum Mitnehmen. Diese Führung eignet sich für Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen und große Kindergeburtstage, ist aber auch von wissbegierigen Erwachsenen buchbar. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktplatzbrunnen vor dem Alten Rathaus. Kosten: acht Euro pro Person. Anmeldung bei der Tourist-Information: Tel. 06201/826 10 oder Mail: tourismus@weinheim.de. whm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019