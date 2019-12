Fünf Verletzte

Großrinderfeld/Külsheim.Gleich zwei Unfälle mit insgesamt fünf Verletzten ereigneten sich am Mittwoch zwischen 7 und 8 Uhr. Beim Überholen eines Lastwagens zwischen Gerchsheim und Großrinderfeld auf der L 578 stieß gegen 7.45 Uhr eine 36-jährige VW-Fahrerin mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Der 42-jährige Fahrer versuchte noch, in den Grünstreifen auszuweichen, konnte eine Kollision allerdings nicht mehr verhindern. Er wurde leicht verletzt, ebenso wie die VW-Fahrerin und ihr neunjähriger Sohn. Bereits gegen 7 Uhr geriet ein 24 Jahre alter Ford-Fahrer zwischen Tauberbischofsheim und Külsheim auf Höhe des Abzweigs nach Eiersheim in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit dem Polo eines 26-Jährigen. Der Ford-Fahrer musste aus dem Auto befreit werden.

