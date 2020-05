Main-Tauber-Kreis.Seit Montag dürfen landesweit Friseursalons wieder öffnen. Auch im Kreisgebiet machten sogleich zahlreiche Betriebe von dieser Möglichkeit Gebrauch. Wie eine kleine Umfrage ergab, heißt es in vielen Geschäften: „Für Damen ausgebucht.“ Die Friseursalons hatten ebenso wie zahlreiche Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen anderer Branchen am Samstag, 21. März, ihren Betrieb einstellen müssen. Um in der Corona-Krise Infektionsschutz zu gewährleisten, müssen die Betriebe bis auf Weiteres strenge Hygieneauflagen und -standards beachten (wir berichteten). „Es läuft sehr gut, die Kundschaft ist ausnahmslos auf die Bedingungen eingestellt und macht ausgezeichnet mit“, berichtete Daniela Bamberger stellvertretend für ihre Friseur-Kollegen im Main-Tauber-Kreis.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.05.2020