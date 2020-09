Für das Wohl der Tiere

Bad Mergentheim.Seit knapp 20 Jahren existiert in der Kurstadt das Tierheimlädle. Hier finden Kunden allerlei Waren zu günstigen Preisen. Mit dem Gewinn wird das örtliche Tierheim finanziell unterstützt.

Samstagvormittag, Mühlwehrstraße 29 in der Kurstadt. Im Ritterhaus ist schon allerhand los – freilich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Hygienebestimmungen. Es hat etwas von Flohmarktstimmung. Kunden aller Altersklassen stöbern in den vollen Regalen. „Ab und zu wird auch mal versucht zu feilschen“, schmunzelt Claudia Huller, die mit Carmen Kimbel-Hümmert und Hannelore Vinkovic den Betrieb des Tierheimlädles an vier Tagen in der Woche gewährleistet. „Alles komplett ehrenamtlich“, sagt sie, denn nach Abzug aller Nebenkosten komme der Erlös in vollem Umfang dem örtlichen Tierheim zugute. ktm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.09.2020