Für ein freies Hongkong

Hongkong/Kopenhagen.Unbekannte haben in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen auf den Felsen, auf dem die berühmte Bronzeplastik der „Kleinen Meerjungfrau“ steht, den Schriftzug „Free Hong Kong“ (Befreit Hongkong) geschrieben (Bild). Unterdessen hat Hongkong dem Chef der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die Einreise verweigert. Er hatte am Dienstag in Hongkong den Jahresbericht der Organisation vorstellen wollen, „der die zunehmenden Angriffe der chinesischen Regierung auf das internationale Menschenrechtssystem hervorheben wird“, wie die Organisation am Montag mitteilte. Die Regierung in Peking verteidigte den Schritt. Die Einreise zu verweigern oder zu erlauben, unterliege Chinas Souveränität, sagte ein Außenamtssprecher in Peking. Roth wird den Jahresbericht nun am Dienstag bei den Vereinten Nationen vorstellen. dpa (BILD: Thomas Sjoerup/dpa )

