Für eine Stunde tauschte Dietmar Funck Kamera gegen Buch

Spitzmäuse kennen keinen Feierabend und schon gar keinen Winterschlaf. Dass sie eine spitze Schnauze haben, ist klar – und nicht nur diese unterscheidet sie von gewöhnlichen Mäusen. Spitzmäuse fressen nämlich Insekten, sind zwischen fünf und zehn Zentimeter lang und Tag und Nacht auf Achse.

Von eben solchen kleinen Kerlen, die ständig auf der Suche nach Futter sind, handeln auch die lustigen Abenteuergeschichten von den cleveren Spitzmaus-Freunden Manuel und Didi. Ausgedacht hat sie sich der Wiener Autor Erwin Moser, der noch viele weitere ausgezeichnete Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat.

Extra für die BA-Vorlesestunde 2019 hatte der Weinheimer Verlag Beltz & Gelberg zwei zur Jahreszeit passende Bücher über die Abenteuer der beiden aufgeweckten Mäusekumpel ausgesucht. Ins Leben gerufen hat der BA die Leseförderaktion für die Kindergärten der Region bereits im Jahr 2008. Seitdem machen sich jedes Jahr Vorlesepaten mit altersgerechter Literatur auf den Weg zu den Kindern.

Auch in diesem Jahr hat es wieder geklappt: Mehr als 30 Kindergärten im Verbreitungsgebiet des BA haben die engagierten Gäste mit offenen Armen empfangen – und neue Vorleser wie auch die „Wiederholungstäter“ hatten mindestens genau so viel Spaß an den Begegnungen und den flott geschriebenen Kurzgeschichten wie die Leseratten von morgen.

Auch die Kinder kamen zu Wort

Auch der BA selbst schickt immer wieder Vorlesepaten ins Rennen – in diesem Jahr hatte sich BA-Fotograf Dietmar Funck an seinem freien Tag bei den Lorscher „Dachwichteln“, einer Einrichtung in privater Trägerschaft für Kinder ab drei Jahren, angesagt. Seine Kamera hatte er zu Hause gelassen und stattdessen die zwei Bände mit den Mäuseabenteuern untern Arm geklemmt.

Elf Mädchen und Jungen, Erzieherin Zanetta Helmling und Leiterin Rosie Breitkopf hatten sich um einen herbstlich dekorierten Tisch versammelt, um zu hören, was die neugierigen Gesellen zusammen mit ihren Freunden – der Eule, der Wasserratte, dem Raben und vielen anderen – erleben. Unentwegt fragten die Kinder dem Vorleser Löcher in den Bauch und gaben eigene Erlebnisse zum Besten, so dass die 60 Minuten wie im Flug vergingen.

Ein Highlight waren zudem die wunderschönen, auf die Storys zugeschnittenen Zeichnungen, die die Kita-Bande genau betrachtete. Schließlich wollte man ja wissen, ob Manuel und Didi wie richtige Mäuse aussehen, ob sie Kleider tragen und was sie sonst noch anstellen. Mucksmäuschenstill war es bei den Geschichten vom Flussgeist, der in Wirklichkeit ein Kürbis ist, den unerreichbar hoch hängenden Weintrauben, die Manuel und Didi schließlich mit einer Schleuder anzapfen, und von dem abgestorbenen Baum, der wie ein Ungeheuer aussieht und in dem eine Eule wohnt.

Dass das Mäuse-Duo dem großen Vogel beim Möbelrücken behilflich ist, gefiel den aufmerksamen Zuhörern ebenso gut wie die Episode, in der sich die beiden Mäusefreunde eine Hütte aus Herbstblättern bauen – die dann allerdings dem Sturm zum Opfer fällt. Zum Schluss las Dietmar Funck den „Dachwichteln“ noch seine Lieblingsgeschichte aus den mitgebrachten Büchern vor. Ein Maisauto aus einem Maiskolben, das zwar wie der Blitz den Berg hinuntersaust, aber weder Bremse noch Lenkrad hat und deshalb gegen einen Baum kracht, spielte darin die Hauptrolle.

Locker und spannend

Manuel und Didi lassen sich von dem Crash nicht aus der Ruhe bringen, wuseln flugs zu Herrn Rabe und tauschen den Schrotthaufen gegen zwei Tretroller ein. Und was macht der Rabe? Der knabbert genüsslich ein Maiskorn nach dem anderen. Die Kids und die Erzieherinnen bedankten sich herzlich beim BA-Fotografen für die lockere und spannende Vorlesestunde. Sogar eine persönliche Widmung schrieb er in die Bücher – die als Geschenk des Verlags und des Bergsträßer Anzeigers bei den „Dachwichteln“ blieben. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019