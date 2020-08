Für Rittmaier geht es nur um den Klassenerhalt

Der dünne Kader und die mangelnde Trainingsbeteiligung waren in der vergangenen Saison das größte Manko des SC 08 Reilingen. Genau hier hat Patrick Rittmaier angesetzt. Seine Worte und die Aktivitäten auf dem Transfermarkt tragen Früchte, denn in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisliga begrüßt der Spielertrainer in den Einheiten konstant zwischen 16 und 18 Spieler. „Das ist hervorragend“, findet er und sagt weiter: „Obwohl aktuell Ferienzeit ist, haben wir eine große Trainingsgruppe.“

Nun könnte man automatisch daraus schließen, dass sich die 08er in der kommenden Saison weiter nach oben orientieren wollen. Aber solchen Überlegungen schiebt Rittmaier einen Riegel vor: „Für uns wird es auch diesmal nur um den Klassenerhalt gehen.“

Zwei externe Neuzugänge

Personell hat sich einiges getan. Der Kader wurde besonders in der Breite verstärkt. Während lediglich Ismael Müller den Club verlassen hat und zum Nachbarn FV 08 Hockenheim gewechselt ist, sind zwei externe Neuzugänge zu den Reilingern dazugestoßen. Torwart Gerrit Schoch stand zuletzt beim Landesligisten VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau zwischen den Pfosten und mit Pascal Schneider trägt künftig ein Angreifer das Reilinger Trikot, der die Bälle im Zentrum gut festmachen kann. Schneider spielte zuletzt beim FV Hambrücken. Noch vor drei Jahren stand der 22-Jährige in der Oberliga beim FC-Astoria Walldorf unter Vertrag und erzielte in 14 Spielen drei Treffer.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Rittmaier selbst, der sich für sich eine verletzungsfreie Saison wünscht, wird vorrangig im Mittelfeld auflaufen. Daraus entsteht ein Domino-Effekt, denn „Steffen Schmitt wird dadurch in die Defensive rücken, um der Abwehr mehr Stabilität zu verleihen.“

Außerdem sind Emre Cindik und Peter Wendolsky von ihren studienbedingten Aufenthalten zurückgekehrt. Aus der A-Jugend sind mit Justus Dielschneider und Tobias Keppeler noch zwei Eigengewächse aufgerückt. „Da entsteht etwas. Der Jahrgang, der in zwei Jahren zu den Aktiven kommt, kann wirklich etwas bewegen“, lobt Rittmaier die Arbeit von Norbert Gallo, der die Stricke im Jugendbereich in die Hand genommen hatte.

Rittmaier, der am bewährten 4-2-3-1-System festhalten möchte, muss aber den Abgang eines Co-Trainers verkraften. Stefan Jarosch ist zum dritten Mal Vater geworden und will sich künftig in erster Linie um seine Familie kümmern.

Im Verbandspokal musste man gegen den übermächtigen VfR Mannheim zwar mit 1:9 die Segel streichen, im Kreispokal sind die Reilinger dafür noch im Wettbewerb. Auch hierbei könnte der breitere Kader helfen, wenn man längere Zeit auf zwei Hochzeiten tanzen sollte.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020