Fuhrpark der Hilfskräfte stärken

Rhein-Neckar-Kreis.Ein gut ausgestatteter Katastrophenschutz ist wichtig für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. „Mit den zwei Gerätewagen Betreuung 1 stärken wir den Fuhrpark der Feuerwehren und der Hilfsorganisationen im Rhein-Neckar-Kreis“, sagt Udo Dentz, der Kreisbrandmeister und Leiter des Amtes für Feuerwehr und Katastrophenschutz im Landratsamt in Heidelberg bei der Übergabe der beiden Einsatzfahrzeuge durch Alexander Johmann-Vonier, Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe, kürzlich auf dem Gelände der AVR Kommunal in Dossenheim.

„Die größtmögliche Unterstützung des Katastrophenschutzes nimmt für die Landesregierung eine wichtige Rolle ein“, entgegnet der Vertreter des Regierungspräsidiums. „Diese neuen Fahrzeuge sollen zudem auch eine Motivationsquelle für die Kameradinnen und Kameraden und Hilfskräfte vor Ort sein. Ohne diese Ehrenamtlichen wäre nämlich ein flächendeckender, schlagkräftiger und schneller Schutz der Bevölkerung nicht möglich. Schließlich sind die zahlreichen Ehrenamtlichen das Rückgrat der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr“, führt Johmann-Voniert weiter aus.

Ersatz für bisherige Lkw

Die beiden Fahrzeuge des Typs Iveco Daily mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,2 Tonnen sind dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises zugewiesen worden. Sie sind für den Fachdienst Sanitätsdienst und Betreuung als Ersatz für bisher in dem Bereich vorhandene Betreuungslastwagen vorgesehen.

Eines der Einsatzfahrzeuge wird gleich auch dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Rhein-Neckar mit Sitz in Heidelberg zugewiesen und künftig bei der Kriegsmühle Neckargemünd stationiert sein. Das zweite Fahrzeug erhält das DRK Mannheim für den Standort in der Ahornstraße 82 in Heddesheim. Das DRK Mannheim hat noch ein weiteres Fahrzeug des Typs Mercedes-Benz Sprinter erhalten, welches in der Mannheimer Straße in Oftersheim stationiert wird. Weitere Fahrzeuge wurden dem Neckar-Odenwald-Kreis und der Johanniter-Unfallhilfe in Mannheim übergeben. zg

