Fußgänger mit Vorrang

München.Immer wieder sind an Fußgängerüberwegen abenteuerliche Szenen zu beobachten: Autos, die mit quietschenden Reifen zum Stehen kommen, oder in hohem Tempo über die Markierung fahren, obwohl im selben Moment Personen über die Straße gehen möchten. Nicht nur aber gerade für Kinder ist so ein Verhalten sehr gefährlich.

Dabei sind die Regeln klar: Fußgänger und Rollstuhlfahrer haben absoluten Vorrang – und zwar schon dann, wenn sie auf den Zebrastreifen zugehen oder zurollen. Autofahrer müssen sich diesen Übergängen mit mäßiger Geschwindigkeit nähern und warten, wenn Menschen dort über die Straße gelangen wollen. Darauf macht der TÜV Süd aufmerksam. Nur bei Straßenbahnen sei das anders: Die hätten auch an Zebrastreifen in der Regel Vorfahrt. Ein Fußgängerüberweg ist durch ein blaues Schild und weißliche Streifen auf der Fahrbahn gekennzeichnet.

Radfahrer müssen absteigen

Anders ist die Lage bei Fußgänger-Verkehrsinseln in der Fahrbahnmitte. Hier haben Fahrzeuge prinzipiell Vorrang. Radfahrer haben auf dem Zebrastreifen nur Vorrang, wenn sie absteigen und das Fahrrad schieben. Dann gelten sie als Fußgänger und haben entsprechende Rechte. Muss ein Auto wegen eines fahrenden Radfahrers auf dem Fußgängerüberweg abbremsen oder halten, riskiert der Radfahrer ein Bußgeld für eine vermeidbare Behinderung. Kommt es zu einem Unfall, trägt der Radfahrer eine Mitschuld, schreibt der ADAC. tmn

