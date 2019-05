Fußwallfahrt startet in Mannheim

„Ich bin dann mal weg! Kommst du mit?“ So lautet das Motto der Fußwallfahrt, die die katholische Kirchengemeinde Johannes XXIII. Mannheim am Samstag (18.) ausgehend von der Marktplatzkirche nach Leutershausen anbietet. Die Pilgerschar startet gemeinsam mit Stadtdekan Karl Jung um 8.15 Uhr vor der St.-Sebastian-Kirche (F 1). Wer nicht die kompletten 20 Kilometer laufen möchte, kann sich der Gruppe unterwegs anschließen: In Neuostheim um 9.30 Uhr in St. Pius (Böcklinstraße 53), in Seckenheim um 11 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche St. Aegidius (Stengelstraße), in Ladenburg um 12.30 Uhr, in St. Gallus (Kirchenstraße 30) und in Leutershausen um 15.30 Uhr, in St. Johannes Baptist (Vordergasse 32), wo Dekan Jung zum Abschluss um 16 Uhr eine Marienmesse feiert. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.05.2019