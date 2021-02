FWK siegt gegen HSV

Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der Hamburger SV beim Tabellen-Letzten FC Würzburger Kickers blamiert. Der Spitzenreiter verlor am Sonntag überraschend 2:3 gegen das Schlusslicht und könnte am Montag von Platz eins verdrängt werden.

Groß war natürlich die Freude beim Underdog aus Würzburg, für den Martin Hasek, Douglas und Patrick Sontheimer die zwischenzeitliche 3:0-Führung herstellten: „Wir sind in den letzten Spielen schon gut aufgetreten, jetzt war es an der Zeit, die drei Punkte zu holen“, sagte Abwehrspieler Christian Strohdiek. Der Sieg war möglich, weil die Kickers 90 Minuten lang extrem gut verteidigten. Trotzdem wurde es am Ende noch einmal eng.

