Ganz schön „Spahn-end“

Die Welt wird immer verrückter und die Promis entsprechend immer durchgeknallter. Jörg Knör freut sich gerade darüber, denn nur so konnte das Jahr 2018 für Deutschlands Top-Parodisten wieder zum Gabentisch und zu einer Vorlage für seine unerreichten Parodien werden. Der Bambi-Preisträger lässt unter dem Titel „Das war’s mit Stars 2018!“ alle Promis des Jahres am Donnerstag, 24. Januar, um 20 Uhr in der „Alten Druckerei“ in Weinheim antanzen und spielt deren Geschichten live nach, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Maas-voll“ und „be-Scheuer-t“

So echt, als wäre man dabei, lässt er Trumps pikante Pornoqueen-Abenteuer erleben, führt er Zuckerbergs Facebook-Skandal vor, wird Merkels Therapeuten-Besuch auf die Bühne gebracht, Putins Spionage-Krimi erzählt, in Markus Söders Nachhilfestunde durch F. J. Strauß und in Prinz Harrys Hochzeitsnacht geblickt. Und dann heißt es: „Happy Birthday!“ Es geht wieder rund mit runden Zahlen: Michael Jackson piepst die 60, Otto Waalkes jodelt auf 70, Tony Marshall und Heino brummen die 80 und Helmut Schmidt formt mit zwei Rauchringen seine 100 Jahre.

Schließlich ist die GroKo auf der Brücke der „Deutschland“ angekommen. Knör berichtet vom (Alb)Traumschiff der neuen Politspitze. Es wird „Spahn-end“, „Maas-voll“ und „be-Scheuer-t“.

Karten ab sofort

Knör präsentiert in „Das wars mit Stars 2018!“ besondere Fundstücke, Menschen und Ereignisse, die ihn persönlich berührt haben. Den Zuschauer erwarten zwei Stunden wilde Achterbahnfahrt durch zwölf Monate Promigeschichten.

Karten für die Veranstaltung gibt es im „Morgen Forum“ in Ladenburg, Hauptstraße 20, Telefon 06203/95 60 10 oder online unter www.adticket.wnoz.de. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019