Gebäude auf Prüfstand

Wenkheim.Zur Synode des evangelischen Kirchenbezirks Wertheim trafen sich die Synodalen in Wenkheim. Vor der Tagung fand ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Wenkheim mit Dekan-Stellvertreter Oliver Habiger und Pfarrer Bernhard Ziegler statt. Dann wurde unter der Leitung von Ekkehard Hüneburg, dem Vorsitzenden der Synode, über den Doppelhaushalt diskutiert.

Schwerpunktthema der Synode war das Liegenschaftsprojekt. Andreas Maier vom EOK Karlsruhe erklärte Sinn und Zweck des Liegenschaftsprojektes. Es soll geklärt werden, welche Gebäude man in der Kirche braucht, um das Evangelium zu verkündigen und welche Gebäude vorhanden sind. Ziel ist, 30 Prozent der Mittel einzusparen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.02.2020