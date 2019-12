Geburtshilfe musste schließen

Bensheim.Schwerer Schlag nicht nur für Lokalpatrioten: Ende September musste die Geburtshilfestation am Bensheimer Heilig-Geist-Hospital schließen. Gebürtige Bensheimer wird es nun vorerst nicht mehr geben. Finanziellen Hintergründe – wie bei anderen Kliniken – hatte das Aus jedoch nicht.

Die Fachabteilung musste schließen, weil sich keine weiteren Belegärzte fanden, die das bewährte Duo Dr. Mathias Wiemers und Peter Ludwig zur Unterstützung benötigt hätte. Die Artemed-Gruppe als Betreiber des Krankenhauses zog sogar in Betracht, ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) im Ärztehaus an der Rodensteinstraße aufzubauen, wo man einen festangestellten Belegarzt beschäftigt hätte. Aber selbst dafür fand sich niemand.

In den vergangenen Jahren wurden in der Bensheimer Geburtenstation immer mehr Kinder entbunden, personell konnte jedoch nicht nachgelegt werden. Die 17 Hebammen am Krankenhaus haben neue Arbeitsplätze in umliegenden Kliniken gefunden. Verwaist ist die Station nach dem Aus allerdings nicht, denn die Gynäkologie wird weiterbetrieben und ausgebaut. Außerdem werden Schwangere behandelt, denen es nicht gut geht. „Entbunden wird aber definitiv nicht mehr“, so ein Krankenhaussprecher.

Die letzte im HGH geborene junge Bensheimerin ist Miriam Engelbrecht. Sie erblickte nach Klinikangaben am 28. September um 21.28 Uhr das Licht der Welt – und war damit Baby Nummer 449 am HGH im Jahr 2019. Ob es künftig wieder Geburten in der größten Stadt des Kreises geben wird, steht in den Sternen.

Eine Möglichkeit wäre die Eröffnung eines Geburtshauses. Die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz und Bürgermeister Rolf Richter hatten diese Möglichkeit ins Spiel gebracht. Die Idee soll weiterverfolgt werden, allerdings wäre die Umsetzung ein eher langfristiger Prozess, weil es einiges zu beachten gilt. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019